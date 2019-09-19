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19 сентября 201922:31 Евгений Нипот

Учеба под колпаком: в уральском вузе разгорается скандал

Учеба под колпаком: в уральском вузе разгорается скандал

"Считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов". Это из онлайн-петиции, адресованной губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. С жалобой на ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина и требованием его уволить. Появилась она по следам громкого скандала. Некий студент оказался под угрозой отчисления после того, как руководство вуза изучило его активность в соцсетях и по каким-то причинам заподозрило в причастности к так называемому ЛГБТ-сообществу.

Но это еще ладно. Сегодня — новые, без преувеличения шокирующие подробности, судя по которым масштаб, проблемы куда серьезнее. Один за другим слово берут другие студенты как нынешние, так и бывшие. Они утверждают, что и сами проходили через подобное. В смысле становились жертвами пристальной слежки онлайн по распоряжению ректората.

"УрГЭУ решил бороться с геями: "Следили, следим и будем следить за студентами!". "Руководство университета занимается слежкой за студентами. Их "мониторят" и на парах, и в социальных сетях". "Большой ректорат" следит за тобой, как бы намекают местные СМИ, публикуя статьи о якобы тотальном контроле в одном из уральских вузов, в котором, дескать, действует целый спецотряд, который шерстит соцсети и изучает странички учащихся. Ищет "непотребство". А местные группы засыпаны сообщениями, авторы которых утверждают, что в университете ведется слежка.

"Двадцать-тридцать сообщений от студентов и выпускников вуза. Все студенты просят об анонимности, даже если это выпускники – просят оставить свою фамилию скрытой", — говорит Милолика Третьякова, редактор сообщества "Типичный Екатеринбург".


Из присланного: рассказ о незадачливом юноше, который стал жертвой так называемого шпионажа. На его страничке нашли фотографии с алкоголем и нацистскими символами. Парень отделался профилактической беседой. И глава вуза дает понять – работа такая ведется давно.

"Мы всегда это делаем, мониторим на предмет соответствующих материалов, связанных с экстремизмом, с наркотиками. Это естественный процесс", — говорит ректор УрГЭУ Яков Силин.

Естественный и, по информации юристов, законов не нарушающий. Ведь данные вузом добыты без применения запрещенных шпионских технологий.

"Сбор этой информации не является противозаконным, потому что эта информация находится в открытом доступе. Но как они ее используют ее? Недопустимо использовать эту информацию для расторжения договора образовательных услуг", — говорит адвокат Алексей Аксенов.

Но речи об отчислении не идет, молодой человек продолжит учебу. А собранные данные, как утверждают в ректорате, используются исключительно для внутренней работы. И как мантру повторяют – все ради безопасности самих студентов, которые могут дров наломать, а заодно и репутацию вуза подпортить по неопытности.

"Мы не берем на себя функции правоохранителей, но мы должны понимать, чем занимаются наши студенты во внеучебное время. Это вопрос безопасности многих-многих десятков других студентов", – подчеркивает проректор УрГЭУ Роман Краснов.

Но самих студентов, судя по реакции в социальных сетях, такая опека лишь раздражает. И у экспертов возникает вопрос – если такие методы и законны, то насколько они этичны?

"Нужно со студентами разговаривать, воспитывать. Иначе у молодежи идет обратная реакция, негативная. Раз за мной следят, то буду наоборот буду еще более жестко поступать", — говорит председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Судя по всему, безопасность и репутация – два столпа, на которых зиждется Уральский экономический университет. Старосты по указанию руководства убеждают однокурсников не общаться со СМИ. И вот интересно, что бьет по имиджу вуза сильнее – неоднозначные фото, публикации или подобные настоятельные просьбы?

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