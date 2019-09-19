Лига Европы. "Быки" из Краснодара разгромлены в Базеле

В футбольном Старом Свете стартовал групповой этап Лиги Европы, второго по значимости континентального турнира. В группе "С" российский "Краснодар" играл в швейцарском Базеле с одноименным клубом. Игра у "быков" не получилась, и они проиграли с неприличным счетом 0:5.

Уже на 9-й минуте Бюа вывел хозяев вперед. Впрочем, затем россияне игру выровняли, имели пару полу-моментов, не забили, но, казалось, сохранят интригу на второй тайм. Увы, но в его концовке тот же Бюа сделал счет 2:0.

С начала второй 45-минутки "быки" помчались вперед в надежде отыграться, но получили еще два гола за две минуты от Дзуффи и Вильена, который срезал мяч в свои ворота. После этого все стало ясно, команды доигрывали встречу, но хозяева еще и на 79-й минуте воспользовались слабостью обороны россиян: гол на счету Окафора.