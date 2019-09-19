КХЛ. Питерский СКА в Москве переиграл "Динамо"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В Москве "Динамо" принимало лидера Дивизиона Боброва питерский СКА. Матч получился упорным и примерно равным, и все решила чуть лучшая реализация моментов со стороны гостей. Победа армейцев 2:0.

Голы в составе СКА забили во втором периоде Рундблад и Карпов. В третьей 20-миунте "бело-голубые" приложили максимум старания, чтобы хотя бы "размочить" счет. Но армейцы сумели отстоять свое небольшое преимущество и продолжают преследовать ЦСКА в Западной конференции. У "Динамо" пока 6-е место.

Результаты других матчей дня: ЦСКА – "Адмирал" – 4:0, "Сочи" – "Торпедо" – 5:4, "Ак Барс" – "Нефтехимик" – 4:1.