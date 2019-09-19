Кадыров: пожар в ТЦ потушен, жертв нет

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном потушен. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил:

"Пожар потушен! По данным правоохранительных органов, жертв и пострадавших нет".

Возгорание началось в магазине на первом этаже ТЦ. Из здания были эвакуированы посетители и персонал. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 21:58 по московскому времени.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, в тушении пожара были задействованы 12 пожарных расчетов, 50 человек.