Лондонский "Арсенал" забил три гола "Айнтрахту" во Франкфурте

В континентальной Лиге Европы стартовал групповой этап. В немецком Франкфурте-на-Майне местный "Айнтрахт" принимал лондонский "Арсенал" и эксперты ждали равной игры представителей двух топ-лиг Европы. Но "канониры" победили неожиданно легко – 3:0.

Во всех трех голах принял участие Сака, который в первом и третьем случаях ассистировал Уиллкоку и Обамеянгу, а во втором забивал сам. "Пушкари" имели преимущество, но разгромного результата добились лишь в самой концовке: до 85-й минуты счет был 1:0.

В этой же группе "F" бельгийский "Стандард" дома со счетом 2:0 выиграл у португальской "Витории Гимараэш". Результаты других матчей, завершившихся к этому моменту: "Динамо" (Киев, Украина) – "Мальме" (Швеция) – 1:0, ПСВ (Голландия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:2, "Ренн" (Франция) – "Селтик" (Шотландия) – 1:1, "Карабах" (Азербайджан) – "Севилья" (Испания) – 0:3.