В "Нафтогазе" прокомментировали итоги трехсторонних консультаций по газу

В связи с тем, что переговоры о новом контракте еще не начались, Киев продолжит подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил в социальной сети Facebook, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе прошел очередной раунд консультаций между делегациями России, Украины и Европейской комиссии об условиях использования ГТС Украины после завершения действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Как отметил Витренко, стороны не дошли до переговоров, так как Россия настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа. Министр подчеркнул, что, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы, Москва готова бронировать мощности по транзиту газа с 2020 года. Новак добавил, что пока нет никаких гарантий этого.

При этом министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил журналистам, что риск не подписать новый договор по-прежнему существует.

Срок действия контрактов на поставку и транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года. Стороны обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, напоминает РИА Новости.