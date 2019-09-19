Россия и Китай ветировали западную резолюцию по сирийскому Идлибу

На заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на западную резолюцию по сирийскому Идлибу. Документ предполагал прекращение огня, но с оговорками. И как пояснил российский постпред Василий Небензя, в резолюцию по сути были прописаны условия для спасения террористов, которые остались в Идлибе.

Запад хотел дать террористам время на восстановление сил, передает телеканал "Россия 24". В ходе заседания Россия и Китай предложили свой вариант резолюции, однако он также принят не был.