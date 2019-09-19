Live

Тема:

Конфликт в Сирии 2 часа назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 сентября 201923:34

Россия и Китай ветировали западную резолюцию по сирийскому Идлибу

Россия и Китай ветировали западную резолюцию по сирийскому Идлибу

На заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на западную резолюцию по сирийскому Идлибу. Документ предполагал прекращение огня, но с оговорками. И как пояснил российский постпред Василий Небензя, в резолюцию по сути были прописаны условия для спасения террористов, которые остались в Идлибе.

Запад хотел дать террористам время на восстановление сил, передает телеканал "Россия 24". В ходе заседания Россия и Китай предложили свой вариант резолюции, однако он также принят не был.

Ранее по теме

Сейчас

00:12

Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

21:17

В Грозном загорелся торговый центр

19:23

Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку

18:41

Россия предложила Украине возобновить транзит газа

18:18

Бывший глава Совмина СССР Рыжков стал Героем труда

14:25

Правительство одобрило повышение МРОТ

14:20

Судебные приставы стали госслужащими

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия и Китай ветировали западную резолюцию по сирийскому Идлибу

Россия и Китай ветировали западную резолюцию по сирийскому Идлибу

2 часа назад
Пентагон: США не готовы к "опосредованной" войне с Россией

Пентагон: США не готовы к "опосредованной" войне с Россией

2 часа назад
Переговоры по газу: Россия предлагает отделить экономику от политики

Переговоры по газу: Россия предлагает отделить экономику от политики

3 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
10:00

Брифинг Марии Захаровой
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:30

Форум "Среда для жизни: города"
Все трансляции
Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

1 час назад
Это фиаско: Помпео советует Эр-Рияду смириться с несовершенством американских систем ПВО

Это фиаско: Помпео советует Эр-Рияду смириться с несовершенством американских систем ПВО

5 часов назад
Кадыров: пожар в ТЦ потушен, жертв нет

Кадыров: пожар в ТЦ потушен, жертв нет

3 часа назад
Мать бросила дочь в кафе, чтобы вернуть себе сына, увезенного в Африку

Мать бросила дочь в кафе, чтобы вернуть себе сына, увезенного в Африку

7 часов назад
Учеба под колпаком: в уральском вузе разгорается скандал

Учеба под колпаком: в уральском вузе разгорается скандал

3 часа назад
Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку

Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку

6 часов назад
Марк Рудинштейн дважды выходил из тюрьмы разбогатевшим

Марк Рудинштейн дважды выходил из тюрьмы разбогатевшим

11 часов назад
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

7 часов назад
Прокурор Москвы взял дело о перестрелке полицейских в метро на особый контроль

Прокурор Москвы взял дело о перестрелке полицейских в метро на особый контроль

13 часов назад
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

18.09.2019 15:40
Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

18.09.2019 14:32
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Медведчук прокомментировал позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера"

Медведчук прокомментировал позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера"

45 минут назад
Минздрав РФ опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

Минздрав РФ опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

1 час назад
Российские вузы и Microsoft запустили масштабную образовательную инициативу

Российские вузы и Microsoft запустили масштабную образовательную инициативу

1 час назад
Трамп хвастается: с его стеной не совладали даже опытные альпинисты

Трамп хвастается: с его стеной не совладали даже опытные альпинисты

1 час назад
Пещерные львята и мамонтенок приехали на фестиваль РГО в "Зарядье"

Пещерные львята и мамонтенок приехали на фестиваль РГО в "Зарядье"

2 часа назад
На аукцион выставлены вещи экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

На аукцион выставлены вещи экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

3 часа назад
На Поволжье и Урал обрушился ураган

На Поволжье и Урал обрушился ураган

3 часа назад
Электросамокаты и гироскутеры могут приравнять к транспортным средствам

Электросамокаты и гироскутеры могут приравнять к транспортным средствам

4 часа назад
Путин поставил задачи перед оружейниками

Путин поставил задачи перед оружейниками

4 часа назад
Власть поменялась, методы те же: подорванный мост в Луганске был выбран неспроста

Власть поменялась, методы те же: подорванный мост в Луганске был выбран неспроста

4 часа назад
На организатора концерта группы "Ленинград" завели дело

На организатора концерта группы "Ленинград" завели дело

5 часов назад
МИД РФ: требуя развала России, Киев наступает на те же "грабли"

МИД РФ: требуя развала России, Киев наступает на те же "грабли"

5 часов назад
АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Largus

АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Largus

10 часов назад
Секрет крепкого брака? Психологи выяснили, как спорят счастливые супруги

Секрет крепкого брака? Психологи выяснили, как спорят счастливые супруги

13 часов назад
10 лучших стран для выхода на пенсию

10 лучших стран для выхода на пенсию

15 часов назад
Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

18.09.2019 11:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку