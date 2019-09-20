Минздрав РФ опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

Министерство здравоохранения РФ опровергло сообщения о безопасной дозе алкоголя. Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы эксперты ведомства подсчитали и рассказали, сколько спиртного можно пить ежедневно без вреда для здоровья. Так вот, всё это — неправда

19 сентября представители Минздрава назвали безопасную дозу алкоголя в сутки. Так, для мужчин она составляет 900 граммов пива, а для женщин — 200 граммов вина.

Но, как отмечают эксперты, употреблять спиртное каждый день даже в "разрешенных" количествах все равно вредно для здоровья, сообщает телеканал "Россия 24".