Пещерные львята и мамонтенок приехали на фестиваль РГО в "Зарядье"

В московский парк "Зарядье" привезли мамонтенка Юку и пещерных львят. Их доставили якутские палеонтологи, чтобы показать на IV Фестивале Русского географического общества. Животные пролежали в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. И теперь это бесценный материал для изучения.

Волнительный момент – в присутствии камер ученые достают из холодильника ценность мирового значения — мумии львят, которым 43 и 28 тысяч лет. Их привезли в Москву на IV Фестиваль Русского географического общества – посмотреть могут все желающие. Но предварительно палеонтологи провели исследования. Томографическое сканирование, например, показало, что одно из ископаемых — женского пола. Хотя изначально думали – "тот, что поменьше, мальчик".

Мумифицированных пещерных львят нашли в 2017–2018 годах в Якутии. Тела древних животных отлично сохранились благодаря вечной мерзлоте. На текущий момент Борис – самая взрослая особь пещерного льва в мире, находящаяся в полной сохранности. Биологический возраст — три недели.

"Эти львята дают научному миру представление о внешнем виде пещерных львов. До этого мы знали, как они выглядят, только с рисунков пещерных людей", — объясняют ученые.

Не больше пяти минут на воздухе — и назад в холодильник, где минус 20 по Цельсию. Там рядом со львятами – еще одна мировая звезда — мамонтенок Юка. Тоже родом из Якутии. Ей 34 тысячи лет, биологический возраст – 6-7. Сохранились большая часть мягких тканей, шерсть и даже мозг. Ученым удалось ненадолго "оживить" клетки мамонта. После таких экспериментов палеонтологи полны оптимизма: клонировать клетки доисторических львят, используя биологический материал близких родственников — современных львов, вполне вероятно.

"Изучение ДНК еще предстоит. У нас идут переговоры с японскими, шведскими, американскими коллегами. Мы надеемся, в будущем будет возможность клонировать или воссоздать это животное", — рассказывает старший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия), кандидат биологических наук Валерий Плотников.

А выставка в "Зарядье" продолжается. Рядом со львятами и мамонтенком — постоянные очереди. Организаторы задумываются о продлении командировки доисторических животных в столицу.

Передвижной холодильник побывал в Японии, на Тайване, уже дважды в Москве. После окончания Фестиваля Русского географического общества он еще пару месяцев пробудет в столице. Организаторы решают, где будут выставляться мамонтенок и львята.