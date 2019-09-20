Трамп хвастается: с его стеной не совладали даже опытные альпинисты

Новый участок стены на границе США и Мексики не смогли преодолеть даже опытные альпинисты. Этим поспешил похвастаться в Twitter Дональд Трамп.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

Перелезть стену пыталась команда из 20 профессиональных скалолазов, однако у них ничего не получилось. Стена сделана из материала, который поглощает тепло. Поэтому, как подчеркнул Трамп, она раскаляется так, что на ней можно жарить яичницу.

Президент США долгое время не мог получить финансирование на строительство стены — не давали демократы, напоминает телеканал "Россия 24". Однако потом Трамп ввел режим ЧП и взял деньги из различных фондов, в том числе военных.