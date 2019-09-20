Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

В одной из парижских больниц умер известный французский актер Шарль Жерар, известный своими ролями в таких фильмах, как "Игрушка", "Чудовище" и "Мужчина и женщина: 20 лет спустя". Ему было 92 года.

Шарль Жерар имеет армянские корни, его настоящая фамилия – Ачемян. Он родился в Марселе в семье выходцев из Армении. У Жерара была своеобразная "визитная карточка" – свернутый на сторону нос. Это "память" о боксерском поединке с его другом – Жаном-Полем Бельмондо, который сломал Жерару нос.

Актер был любимцем режиссера Клода Лелюша, передает ТАСС. Он снялся почти в двух десятках его картин.