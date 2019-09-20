Футбольный ЦСКА крупно проиграл в Болгарии "Лудогорцу"

Групповой этап футбольной Лиги Европы для московского ЦСКА начался матчем в Болгарии против "Лудогорца". "Красно-синие" отлично начали игру и вели в счете после первого тайма (1:0), но во второй половине встречи неожиданно сбавили обороты и пропустили пять голов. 5:1 – победа болгарской команды.

Надо сказать, что и в первые 45 минут после гола армейца Дивеева ЦСКА мог пропустить, но отличную игру продемонстрировал вратарь Акинфееев, который дважды реально спас москвичей. Увы, но опыта нашего экс-голкипера сборной России не хватило, когда во второй половине игры хозяева явно поймали кураж.

Вандерсон уже на 37-й минуте сравнял счет, а затем последовали два быстрых гола от Лукоки и Кешеру. Кешеру сделал голевой дубль на 68-й минуте, а на 73-й он же с пенальти установил окончательный счет. Надо признать, что и ЦСКА имел несколько моментов, но реализовать их не смог. Неожиданно крупное поражение армейцев в стартовом матче еврокубка.