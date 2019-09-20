Медведчук прокомментировал позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера"

Позиция Украины по поводу "формулы Штайнмайера" до сих пор остается неясной, поскольку глава МИДа делает неоднозначные заявления, а делегация в контактной группе принимает свои решения.

Но без подписания этого документа и разведение сил в Донбассе, и проведение нового саммита "нормандской четвёрки" вряд ли возможно. Такое мнение высказал глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Насколько я понимаю, никаких договоренностей не достигнуто, воз и ныне там", — комментирует ситуацию Виктор Медведчук.