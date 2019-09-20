Российские вузы и Microsoft запустили масштабную образовательную инициативу

Российские вузы совместно с экспертами Microsoft запустили масштабную образовательную инициативу. Сразу в нескольких университетах студенты магистратуры начали изучать искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и бизнес-аналитику. Для каждого вуза — своя программа.

В МАИ — технологии дополненной реальности, в РУДН технологии цифровых двойников, в МГИМО — курс "Технологии искусственного интеллекта". В МГПУ сразу несколько дисциплин, в том числе "Нейросетевые технологии в бизнесе", передает телеканал "Россия 24".

"Мы работали с методистами для формирования учебных планов, обучали преподавателей, которые будут преподавать в рамках этих программ, в частности проводили курсы по повышению квалификации на базе облачных технологий, — рассказывает Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России. — Работали со студентами. Сейчас, когда программа уже стартовала, мы поддерживаем и преподавателей и студентов на всех этапах реализации этих программ".