Лига Европы. "Лацио" и "Боруссия" проиграли на старте

Стартовые матчи группового этапа футбольной Лиги Европы принесли ряд сюрпризов. Как уже сообщали Вести.Ru, российские ЦСКА и "Краснодар" неожиданно крупно уступили в гостях. Проиграли и такие опытные команды, как итальянский "Лацио" и немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха.

"Лацио" играл в гостях против румынского ЧФР и после первых 40 минут вел 1:0 после гола в исполнении Баштуша. Но хозяева в концовке первого тайма забили с пенальти (Дяк), а во вторые 45 минут усилили давление на ворота римского клуба и гости пропустили еще мяч от Омрани. 2:1 – в пользу ЧФР.

"Боруссия" дома принимала австрийский "Вольфсберг" и ничто не предвещало сенсации. Но немецкий клуб пропустил четыре гола и проиграл 0:4. Еще в первом тайме Вейсман, Ляйтгеб и Ритцмайер забили три мяча и отправили соперника в нокдаун. А на 68-й минуте тот же Ляйтгеб провел четвертый гол.

Результаты других матчей: "Хетафе" (Испания) – "Трабзонспор" (Турция) – 1:0, "Рейнджерс" (Шотландия) – "Фейеноорд" (Голландия) – 1:0, "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Астана" (Казахстан) – 1:0, "Вулверхэмптон" (Англия) – "Брага" (Португалия) – 0:1, "Рлома" (Италия) – "Истанбул" (Турция) – 4:0, "Порту" (Португалия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:1.