Лавров: действия США угрожают глобальной безопасности

Запад пытается создать порядок, ущемляющий полномочия ООН. Об этом заявил Сергей Лавров. Он опубликовал статью, в которой рассказал о международной повестке. Глава МИД отметил, если не удается продавить нужные решения через Совбез, используются любые другие рычаги воздействия. А это подрывает международные отношения, передает телеканал "Россия 24".

Обеспокоен Лавров и тем, что Штаты готовят почву для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что также может ударить по глобальной безопасности, особенно после выхода США из ДРСМД. Кроме того, Лавров подчеркнул, Вашингтон пытается рассорить Россию и Китай. Для этого он использует любые методы.