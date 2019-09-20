Виктор Гончаренко: результат матча в Болгарии как "холодный душ"

Главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко после стартового поражения своей команды на групповой стадии Лиги Европы от болгарского "Лудогорца" (1:5) признал, что армейцы уступили сопернику в скорости. "Это поражение надо принять и идти дальше", — сказал наставник "красно-синих".

"Такие матчи надо пережить, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Конечно, их тяжело принять. Но когда 17-летний парень выходит в защите, и всей команде по 22-23 года, это особенно непросто. Но не могу сказать, что это явилось главной причиной плачевного результата. Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У "Лудогорца" быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю".

"Трагедией этот результат неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, своего рода "холодный душ". Мы были гораздо медленнее. Может, сказался именно опыт. Те же Дивеев и Карпов не играли в таких матчах", — сказал тренер.

Гончаренко отказался говорить о недоработках в трансферной кампании: "Об этом не стоит. У нас есть варианты, кому выйти на замену или в стартовом составе. Это не является причиной того, что мы так сыграли в конкретном матче. И я считаю, что итоги трансферной политики лучше подводить в конце сезона, а не после первого тура Лиги Европы".