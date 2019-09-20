Палата представителей одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине

В четверг, 19 сентября, палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Данный пункт прописан в законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, утвержденном конгрессменами.

В документе заявлено, что выделение финансов для оказания военной помощи Украине планируется продолжить в следующем финансовом году. Он начинается в США 1 октября, напоминает ТАСС.

Демократы, контролирующие палату представителей, опасались, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сократить или пересмотреть эту статью расходов.

Ожидается, что данный законопроект будет рассмотрен сенатом конгресса уже на следующей неделе. Его принятие может быть замедлено из-за расхождений по вопросам финансирования между двумя партиями. Но эксперты с читают, что документ все же будет одобрен и в итоге попадет на стол к президенту Трампу.

В конце августа американское издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов отдал распоряжение касательно проведения пересмотра военной помощи Украине. Как утверждала газета, Трамп хочет убедиться, что деньги на помощь Украине используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Данные средства были заморожены на время проведения ревизии. По информации министерства обороны США, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в объеме 1,5 миллиарда долларов.