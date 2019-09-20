Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом

Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп охарактеризовал ее как "приятную". Он также разместил на своей странице в Facebook фото со встречи.

Ранее Трамп раскритиковал Facebook за разрабатываемую криптовалюту Libra, заподозрив, что ей недостает стабильности и надежности. Он также указал, что компании Цукерберга нужно получить банковскую лицензию.