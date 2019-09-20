Бокс. Александр Поветкин может встретиться с Хантером или Фьюри

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин продолажет профессиональную карьеру. Об этом заявил основатель компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский. Нашему бойцу подбирают очередного соперника и он может встретиться с американцем Майклом Хантером или британцем Тайсоном Фьюри.

"Один из вариантов — бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего, — цитирует Рябинского ТАСС. – Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри".

Хантер в своем последнем по времени поединке победил другого российского тяжеловеса Сергея Кузьмина, одержав победу решением судей. Всего из 19 боев Майклпроиграл лишь однажды: Александру Усику, также уступив решением судей.

Фьюри, который не имеет поражения на ринге, не так давно решением судей выиграл у шведа Отто Валина. Но в целом Фьюри продолжает говорить о реванше с американцем Деонтеем Уайлдером, с которым он один раз встречался и завершил тот поединок вничью.