Волейбол. Определились все участники плей-офф Евро-2019

В Голландии и Бельгии завершились групповые этапы чемпионата Европы по волейболу, который в нынешнем году принимают четыре страны. После этого определились все 16 участников 1/8 финала. Сборная России вошла в плей-офф и на первом его этапе сыграет против волейболистов Греции.

Результаты заключительных матчей группового этапа Евро-2019: Чехия – Черногория – 2:3, Польша – Украина – 3:0, Испания – Германия – 3:1, Сербия – Австрия – 3:0. С завершением турнира в группах "B" и "D", стало известно, что плей-офф Сербия в Антверпене сыграет с Чехией, а Бельгия примет Украину. В Апелдорне Польша примет Испанию, а Голландия сыграет с Германией.

В 1/8 финала из групп "А" и "С" также вышли 8 сборных. Они будут играть в таком порядке: в Любляне встретятся Россия – Греция и Словения – Болгария, а в Нанте – Франция – Финляндия и Италия – Турция.