Учения "Центр-2019": "Искандер" произвел боевой пуск крылатой ракеты

На полигоне Донгуз Оренбургской области военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Такая информация появилась в сообщении пресс-службы Министерства обороны России, распространенном в пятницу, 20 сентября.

Пуск ракеты проводился в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". "Искандер-М" успешно поразил цель, имитировавшую критически важный объект условного противника. Также военнослужащие выполнили нормативы по переводу ракетного комплекса в боевое положение и перезагрузке ракет. Эффективность поражения была оценена с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Военные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В них принимают участие порядка 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов, порядка 15 кораблей и судов обеспечения, передает ТАСС.

Основные действия пройдут в период с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Курганской, Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Алтайского края и Дагестана, в акватории Каспийского моря. В маневрах также участвуют военнослужащие Индии, Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Пакистана.