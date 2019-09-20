Арабская коалиция ударит по военным целям в йеменской Ходейде

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ударит по военным целям на севере Ходейды (Йемен). Мирные граждане предупреждены об операции, передает РИА Новости. Их просят избегать объектов, которые попадут под удар коалиции.

Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил, что ранее хуситы, используя субмарину на дистанционном управлении, попытались устроить теракт в Красном море. При этом подводная лодка была выпущена из Ходейды. Хуситы это сообщение опровергают: они утверждают, что в Ходейде находятся наблюдатели ООН, а все выходящие из порта суда обыскиваются коалицией.

Повстанцы-хуситы заявили, что по одному из районов Ходейды коалиция нанесла четыре удара. Они указывают, что таким образом были нарушены соглашения, заключенные в 2018 году в Стокгольме. Тогда стороны под эгидой ООН договорились о прекращении огня в Ходейде.