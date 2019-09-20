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20 сентября 201906:33

Владимир Путин планирует посетить учения "Центр-2019"

Крупные командно-штабные учения "Центр" пройдут 20 сентября на полигоне "Донгуз" под Оренбургом. Как сообщает пресс-служба Кремля, маневры планирует посетить президент России. Во время учений Владимир Путин проведет и отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает телеканал "Россия 24".

В учениях участвуют почти 130 тысяч военных. Кроме России будут представители еще семи стран. Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Пакистан.

Участники отработают несколько тактических эпизодов. В основном этапе будет занято более 200 российских самолетов и вертолетов. В том числе — дальние бомбардировщики Ту-22-М3. Задействуют аэродромы семи регионов Урала и Поволжья. Ранее сообщалось, что в рамках учений комплекс "Искандер-М" произвел пуск крылатой ракеты.

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