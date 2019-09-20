В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Более 50 жителей Уфы обратились в городские службы с заявлениями о падении деревьев, баннеров и столбов в связи с разбушевавшейся непогодой.

Из-за дождя и сильного ветра 158 населенных пунктов Башкирии временно оставались без электроснабжения. Восстановить его удалось сегодня к утру. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий разгула стихии, сообщает телеканал "Россия 24".

В ближайшие дни в Башкирии сохранится пасмурная и дождливая погода. В МЧС по региону также объявили о штормовом предупреждении. Синоптики прогнозируют ураганный ветер до конца выходных, а на следующей неделе обещают первый снег.