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20 сентября 201907:12

Трамп проболтался: президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной

Трамп проболтался: президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной

Очередной скандал вокруг Дональда Трампа обрастает новыми подробностями. Разглашение гостайны, в котором президента США обвиняют представители национальной разведки, касается Украины. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

19 сентября в газет же вышел материал о том, что сотрудник американской разведки сообщил руководству о разговоре президента с неназванным иностранным лидером, в котором Трамп дал "очень тревожное" обещание. Пока не ясно, обещал ли что-то глава Белого Дома лично Владимиру Зеленскому, но за несколько недель до жалобы американский президент действительно говорил по телефону со своим украинским коллегой, передает телеканал "Россия 24".

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