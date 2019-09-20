Американские СМИ: США не в состоянии сбить гиперзвуковые ракеты России

Соединенные Штаты Америки не в состоянии сбить гиперзвуковые ракеты России. Эксперты заявляют, что противоракетная оборона Штатов не сможет отразить атаку. Об этом пишет американский журнал The National Interest

По данным издания, в этом году Пентагон выделил более двух миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, чтобы догнать главных конкурентов — Россию и Китай.

Однако специалисты утверждают, что для успеха этого недостаточно. Министерство обороны США сейчас делает упор на создание наступательного оружия, а не оборонительного, передает телеканал "Россия 24".