Новак: трехсторонние переговоры по газу прошли конструктивно

Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину прошли конструктивно. Такой итог встречи, прошедшей накануне в Брюсселе подвел глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года. Наша страна готова бронировать мощности по транзиту газа через Украину со следующего года, если Киев внедрит европейские нормы в свои законы.

"С 2015 года Украина покупает газ реверсом, мы предложили поставлять напрямую. Это может быть выгодно, в том числе выгодно украинским партнерам с точки зрения загрузки и объемов поставок", — сказал Новак.

Также министр отметил, что бронирование мощностей Украины для транзита российского газа может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Кроме того, Россия предложила временно продлить существующий контракт на транзит газа через Украину, так как гарантий своевременной имплементации законодательства ЕС в украинское — нет. Более того, наша страна готова к продлению этого договора на любой срок, необходимый Киеву для перехода.

Следующая министерская встреча по транзиту газа должна состояться в двадцатых числах октября.