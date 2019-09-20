Угрозы жизни прооперированных во Владивостоке пограничников нет

Во Владивостоке прооперированы пограничники, раненные при задержании браконьеров. Об этом ТАСС проинформировало Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ. Как известно, четыре россиянина были доставлены в госпиталь после задержания браконьеров из КНДР.

По словам представителя СУ, для доставки пограничников в медучреждение был использован вертолет. Двоим пришлось сделать операцию. Жизни и здоровью всех попавших в больницу пострадавших ничего не угрожает, рассказал представитель регионального пограничного управления ФСБ.

Как напоминает ГТРК "Владивосток", ЧП в Японском море произошло 17 сентября. Браконьеры из КНДР вели незаконный промысел, находясь в нашей экономической зоне. После их обнаружения рыбаки открыли огонь по российским пограничникам. Нарушители задержаны, уже возбуждено уголовное дело.