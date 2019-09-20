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20 сентября 201909:30

Предсезонка НХЛ. "Ванкувер" разгромил "Эдмонтон", "Флорида" уступила "Монреалю"

nhl.com

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду арены "Роджерс Плэйс" разгромил "Эдмонтон Ойлерз". "Касатки" отправили в ворота "нефтяников" шесть шайб – 6:1.

"Монреаль" в параллельной игре обыграл "Флориду" (5:4 Б), "Питтсбург" не без помощи Евгения Малкин разобрался с "Коламбусом" (4:1), "Бостон" на выезде взял верх в противостоянии с "Филадельфией" (3:1).

"Колорадо" дома уступил "Далласу" (1:6), а "Вегас" в овертайме сломил сопротивление "Лос-Анджелеса" (3:2).

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