Тренер "Базеля" Коллер: мы могли забить больше "Краснодару"

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Базель" на своем поле разгромил "Краснодар" со счетом 5:0. Главный тренер швейцарской команды Марсель Коллер поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Краснодар" погнался за нами – нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно, – приводит слова Коллера ТАСС. – У "Краснодара" очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом".

Напомним, в следующем матче турнира "быки" 3 октября примут испанский "Хетафе", а "красно-синие" в тот же день на выезде сыграют с турецким "Трабзонспором".