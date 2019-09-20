Нормы здорового питания закрепят законодательно

В законодательстве первые появится понятие "здоровое питание". Об этом заявила один из авторов инициативы, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Этот документ устанавливает важнейшие критерии качества школьного питания. По ее словам, здоровое питание – это ежедневный сбалансированный рацион питания, который подходит детскому организму и помогает укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Яровая пояснила, что вводится обязательное обеспечения питанием детей в школах и садах. При этом региональные власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в СанПинах, передает ТАСС.

Кроме того, родители смогут получать информацию о рационе и организации питания на сайтах образовательных учреждений.