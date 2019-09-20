Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе рядом с чужим дедушкой

Микки Рурк высказал пожелание, которое удивило его поклонников: звезда Голливуда хочет быть похороненным на Украине, а именно: в селе Загорцы Хмельницкой области.

Свой выбор места упокоения он объяснил тем, что в этом селе живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который за годы сотрудничества стал ему большим другом и часто рассказывает о своих близких, пишет украинская интернет-газета "Вести".

67-летний Рурк рассказал, что говорил Дмитрию: "Когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США)".

"Он показал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — пожелал знаменитый актер.

Впрочем, чудачествам Рурка уже никто не удивляется. Недавно он шокировал поклонников, появившись в шоу Good Morning Britain с лицом, измененным практически до неузнаваемости после неудачной пластической операции.