Байдарочник Берендяев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства РУСАДА дисквалифицировал байдарочника Василия Берендяева на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил.

Расмотрение дела Берендяева состоялось в четверг, 19 сентября в Москве. Как сообщает пресс-служба организации, российский спортсмен нарушил п. 2.3 антидопинговых правил – уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.

Впервые в истории РУСАДА слушания носили открытый характер, на таком формате проведения разбирательств настоял сам Берендяев. Также стало известно, что в ходе слушаний тренер Берендяева пытался оказать давление на сотрудников РУСАДА.