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20 сентября 201910:54

В челябинском театре драмы прошла инаугурация Алексея Текслера

ГТРК "Южный Урал"

В челябинском театре драмы сегодня прошла инаугурация Алексея Текслера. Теперь он действующий губернатор, сообщает ГТРК "Южный Урал".

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовали полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики Александр Новак, председатель Заксобрания Владимир Мякуш, а также представители регионального правительства. Официальные поздравления Алексею Текслеру прислали глава правительства Дмитрий Медведев и спикера СФ Валентины Матвиенко.

Перед официальным объявлением Алексей Текслер произнес клятву на Уставе Челябинской области. Он поблагодарил жителей области за доверие и пообещал оправдать полученный "кредит доверия".

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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