И не забудьте ракетку. "Ростов" пригласил Медведева на футбольный матч

Футбольный клуб "Ростов" пригласил российского теннисиста, четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей. Свой следующий матч на поле "Ростов Арены" "желто-синие" проведут 28 сентября против московского "Динамо".

Ранее россиянин заявил, что поддерживал "Ростов", потому за него болеет его папа, а также рассказал, что "переобулся" после того, как посетил мероприятие "Зенита", где он познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным.

"Не спешите переобуваться! Приглашаем Вас с отцом на "Ростов Арену", – сообщает пресс-служба "Ростова" в Twitter. – Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится".

Напомним, "Ростов" после девяти туров российской премьер-лиги с 20 очками делит первое место с "Краснодаром" и "Зенитом". В следующем туре подопечные Валерия Карпина 21 сентября на выезде сыграют с "Тамбовом".