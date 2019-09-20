Захарова о заявлении Госдепа: более лицемерного придумать невозможно

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Венесуэлы остается тревожной, так как США развивают тему о возможном силовом вмешательстве, передает телеканал "Россия 24".

По ее словам, причиной тому – политика Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства.

Захарова напомнила о заявлении госдепартамента США от 17 сентября, в котором "решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов" связывают с необходимостью применения так называемого пакта Рио (договор о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне).

"При этом американцы возлагают вину на срыв процесса в Осло на правительство Венесуэлы. Более лицемерного заявления придумать просто невозможно", — добавила официальный представитель МИД РФ.

В начале этой недели в госдепартаменте сообщили о намерении обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, по мнению Вашингтона, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".

Между тем, Захарова уточнила, что встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео "на полях" Генассамблеи ООН находится в проработке.