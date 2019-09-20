В Клину на одном перекрестке в течение минуты произошло два ДТП

В четверг вечером в Клину на Ленинградском шоссе легковушка потеряла управление, столкнулась с седаном ВАЗ и вылетела на разделительные столбики.

Минутой позже грузовик врезался в машину, водитель которой остановился поглазеть на аварию.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. К утру последствия аварий были устранены.