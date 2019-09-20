Екатерина Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Сеуле

Российская теннисистка, 39-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в южнокорейском Сеуле в трех сетах за два часа 25 минут обыграла представительницу США Кристи Ан со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

Александрова 22 раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а у Ан, занимающей 93-е место в рейтинге WTA, два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейка из восьми.

Таким образом, россиянка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Кирстен Флипкенс (Бельгия, 106) – Магда Линетт (Польша, 48).