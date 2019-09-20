Крым: Аксенов и Константинов переизбраны

Сергей Аксенов повторно избран главой Крыма сроком на 5 лет, решение принято в пятницу на сессии республиканского парламента нового созыва, передает РИА Новости.

За Аксенова проголосовали 74 депутата.

Глава Республики Крым — высшее должностное лицо, глава исполнительной власти, избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Девятого октября 2014 года по итогам голосования депутатов Аксенов был избран главой Республики Крым. По совместительству также являлся премьер-министром республики.

Кроме того, главой крымского парламента вновь избран Владимир Константинов, возглавлявший Государственный совет Республики Крым после воссоединения полуострова с Россией, передает ТАСС.

За кандидатуру 62-летнего руководителя крымского регионального отделения "Единой России" депутаты высказались единогласно.