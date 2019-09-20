Представленная в Томске "Ласточка" сможет развивать скорость до 160 км/час

В Томске сегодня презентовали скоростной электропоезд "Ласточка". О возможностях новинки расскажет корреспондент ГТРК "Томск".

Новая "Ласточка" оснащена широкими проходами, комфортабельными сидениям, панорамными окнами с теплоизоляцией, просторными туалетами. также электропоезде установлено оборудование для маломобильных пассажиров и розетки. Передвигается он практически бесшумно. Уже в ближайшем будущем состав может стать настоящей гордостью регионов Сибири.

"Ласточка" способна развивать скорость до 160 км/час, одна в рамках сегодняшней презентации максимальная скорость маршруте из Новосибирска в Томск составила всего 120 км/час. Способен ли поезд передвигаться по Западно-Сибирской железной дороге.

"Сегодняшний тест продемонстрировал РЖД существующие возможности для движения. В дальнейшем планируется провести модернизацию инфраструктуры, чтобы возможности электропоезда могли быть использованы в полной мере. Следующим этапом станут переговоры с регионами. Будте сделано все возможное, чтобы данный поезд был запущен и жители Томской области могли ездить с большим комфортом. Все будет зависеть от экономики", – прокомментировал замгубернатора Игорь Шатурный.

Обновленную "Ласточку" планируют запустить между Новосибирском и Томском. В среднем поездка будет занимать порядка четырех часов, так как ласточка разгоняется на 70 км/час быстрее обычных пассажирских поездов. О стоимости билетов пока не сообщается.

"Этот электропоезд уже проехал по Алтаю, Омскому региону, Новосибирской и Томской области. Сейчас наши специалисты изучают ограничения по инфраструктуре, где можно разогнаться, а где необходимо снизить скорость", – пояснил замглавного инженера по кузбасскому территориальному управлению Николай Милованов.

Отметим, "Ласточки" чаще всего ездят в центральной части России. Однако в будущем они могут стать регулярным и в Сибири. Как рассказал Игорь Шатурный, это не просто пригородная электричка, а полноценный межрегиональный поезд.

Добавим, что вагоны поезда разделены на три класса обслуживания - "эконом", "турист", а также "бизнес-класс". Всего состав имеет пять вагонов на 341 пассажирское место.