Нападение на российских пограничников: один из северокорейских браконьеров умер

Начальник дознания Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов сообщил о том, что скончался один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников.

В эфире телеканала "Россия 24" Краснов напомнил, что в результате сопротивления, которое оказали браконьеры российским пограничникам, используя холодное оружие и подручные средства, шесть граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести.

Он также добавил, что решение о привлечении виновных к ответственности будет принято после тщательного расследования, а пока "преждевременно об этом говорить".

Сами браконьеры отчаянно сопротивлялись их задержанию, причинив четырем российским пограничникам различные травмы: "рубленые раны головы, сотрясение мозга, переломы конечностей".

Один из пострадавших пограничников, по сообщению Следкома, получил огнестрельное ранение. Их уже прооперировали, угрозы жизни нет.

Как сообщалось ранее, вечером 17 сентября в акватории Японского моря (в исключительной экономической зоне РФ) пограничники обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление.

Были задержаны 160 нарушителей, которых на берег пока не выпустят: следственные действия проведут на борту в присутствии генконсула КНДР.



По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.