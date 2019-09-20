Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Издание "Коммерсантъ" обнародовало кадры фатального инцидента с участием стражей порядка, произошедшего вечером в минувшую среду, 18 сентября, в Москве на станции метро "Рязанский проспект".

Напомним, что сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать 35-летнего старшего прапорщика Алексея Смирнова из УВД на Московском метрополитене, подозреваемого в получении взятки.

Предполагаемый коррупционер открыл огонь по пришедшим к нему полицейским Максиму Веялко и Алексею Лимонову. Именно этот момент и запечатлела камера, установленная в комнате полиции.

Алексей Лимонов попытался обезоружить прапорщика, однако последний опередил офицера и успел выстрелить. Пострадавший получил пять огнестрельных ранений, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Его коллега старший лейтенант Максим Веялко скончался.

По версии, озвученной "Ъ", прапорщик вымогал деньги у иностранцев, у которых были проблемы с документами. Купюры полицейский получал в упаковках с бумажными платками.

Эту версию подтверждают записи со станции "Баррикадная", где страж порядка забрал у пассажирки паспорт, после чего отправил ее в киоск за платками, куда женщине пришлось вложить деньги.

Аналогичным образом события развивались в тот злополучный день на станции "Рязанский проспект", где прапорщик остановил уроженца Киргизии и в итоге получил с него сумму в размере двух тысяч рублей.

Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, расследование взято на особый контроль.