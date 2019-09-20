Live

Тема:

Силовики 23 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 сентября 201912:47

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

ИД "Коммерсант"

Издание "Коммерсантъ" обнародовало кадры фатального инцидента с участием стражей порядка, произошедшего вечером в минувшую среду, 18 сентября, в Москве на станции метро "Рязанский проспект".

 

Напомним, что сотрудники отдела собственной безопасности попытались задержать 35-летнего старшего прапорщика Алексея Смирнова из УВД на Московском метрополитене, подозреваемого в получении взятки.

Предполагаемый коррупционер открыл огонь по пришедшим к нему полицейским Максиму Веялко и Алексею Лимонову. Именно этот момент и запечатлела камера, установленная в комнате полиции.

Алексей Лимонов попытался обезоружить прапорщика, однако последний опередил офицера и успел выстрелить. Пострадавший получил пять огнестрельных ранений, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Его коллега старший лейтенант Максим Веялко скончался.

По версии, озвученной "Ъ", прапорщик вымогал деньги у иностранцев, у которых были проблемы с документами. Купюры полицейский получал в упаковках с бумажными платками.

Эту версию подтверждают записи со станции "Баррикадная", где страж порядка забрал у пассажирки паспорт, после чего отправил ее в киоск за платками, куда женщине пришлось вложить деньги.

Аналогичным образом события развивались в тот злополучный день на станции "Рязанский проспект", где прапорщик остановил уроженца Киргизии и в итоге получил с него сумму в размере двух тысяч рублей.

Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, расследование взято на особый контроль.

Ранее по теме

Сейчас

12:18

Крым: Аксенов и Константинов переизбраны

11:14

Дипломаты уточнили состояние россиян, облитых горящим маслом в Турции

08:18

Стрельба рядом с Белым домом: один человек погиб

00:12

Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

21:17

В Грозном загорелся торговый центр

19:23

Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку

18:41

Россия предложила Украине возобновить транзит газа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прибыл на полигон Донгуз

Путин прибыл на полигон Донгуз

2 часа назад
МИД РФ отреагировал на репетицию удара по Калининграду

МИД РФ отреагировал на репетицию удара по Калининграду

38 минут назад
Захарова о заявлении Госдепа: более лицемерного придумать невозможно

Захарова о заявлении Госдепа: более лицемерного придумать невозможно

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут по горячим следам"
14:30

Форум "Среда для жизни: города"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

23 минуты назад
Дипломаты уточнили состояние россиян, облитых кипящим маслом в Турции

Дипломаты уточнили состояние россиян, облитых кипящим маслом в Турции

1 час назад
Минобороны заключило контракт на поставки "Тора"

Минобороны заключило контракт на поставки "Тора"

3 часа назад
7 стран мира, где можно получить высшее образование бесплатно

7 стран мира, где можно получить высшее образование бесплатно

6 часов назад
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе рядом с чужим дедушкой

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе рядом с чужим дедушкой

2 часа назад
Новак: трехсторонние переговоры по газу прошли конструктивно

Новак: трехсторонние переговоры по газу прошли конструктивно

4 часа назад
Задержанных в Японском море браконьеров доставили в порт Находка

Задержанных в Японском море браконьеров доставили в порт Находка

5 часов назад
Скончалась оперная певица Ирина Богачева

Скончалась оперная певица Ирина Богачева

1 час назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Опрос 1000 мужчин показал, как события детства укорачивают жизнь людей

Опрос 1000 мужчин показал, как события детства укорачивают жизнь людей

24 минуты назад
Мошенники нашли новый способ отобрать у граждан жилье

Мошенники нашли новый способ отобрать у граждан жилье

40 минут назад
Крым: Аксенов и Константинов переизбраны

Крым: Аксенов и Константинов переизбраны

43 минуты назад
Зеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко

Зеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко

46 минут назад
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

1 час назад
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников "Спецсвязи"

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников "Спецсвязи"

1 час назад
Начальника красноярской колонии отстранили после видео со стриптизом надзирателей

Начальника красноярской колонии отстранили после видео со стриптизом надзирателей

1 час назад
Названы станции московского метро, рядом с которыми самое дешевое жилье

Названы станции московского метро, рядом с которыми самое дешевое жилье

1 час назад
И не забудьте ракетку. "Ростов" пригласил Медведева на футбольный матч

И не забудьте ракетку. "Ростов" пригласил Медведева на футбольный матч

1 час назад
Мужчина попытался силой попасть в тюрьму, угрожая полицейскому

Мужчина попытался силой попасть в тюрьму, угрожая полицейскому

2 часа назад
Шторм в Техасе унес жизни двух человек

Шторм в Техасе унес жизни двух человек

2 часа назад
Байдарочник Берендяев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Байдарочник Берендяев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

2 часа назад
Дмитрий Нисковских, мэр Сысерти: о главном преимуществе города, мусорных полигонах и молодежи

Дмитрий Нисковских, мэр Сысерти: о главном преимуществе города, мусорных полигонах и молодежи

3 часа назад
При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

При раннем диабете метформин хорошо, а с вилдаглиптином - лучше

3 часа назад
Стрельба рядом с Белым домом: один человек погиб

Стрельба рядом с Белым домом: один человек погиб

4 часа назад
Бразилия не может защитить леса Амазонии: "зеленые легкие" планеты пожирает огонь

Бразилия не может защитить леса Амазонии: "зеленые легкие" планеты пожирает огонь

5 часов назад
Художественная гимнастика. Россия досрочно победила в медальном зачете на ЧМ

Художественная гимнастика. Россия досрочно победила в медальном зачете на ЧМ

5 часов назад
Джастин Трюдо признал, что злоупотреблял темным гримом

Джастин Трюдо признал, что злоупотреблял темным гримом

5 часов назад
Дэвид Кэмерон разгневал королеву

Дэвид Кэмерон разгневал королеву

5 часов назад
Гуайдо сфотографировался с главарем банды похитителей людей

Гуайдо сфотографировался с главарем банды похитителей людей

5 часов назад
Трамп проболтался: президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной

Трамп проболтался: президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной

5 часов назад
В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты

В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты

6 часов назад
WSJ: Пентагон готовится к переброске средств ПВО, ПРО и истребителей на Ближний Восток

WSJ: Пентагон готовится к переброске средств ПВО, ПРО и истребителей на Ближний Восток

6 часов назад
Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?

Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?

6 часов назад
День радио и День железнодорожника могут исчезнуть из календаря

День радио и День железнодорожника могут исчезнуть из календаря

6 часов назад
Участник первой в истории космической свадьбы не может получить должность из-за жены

Участник первой в истории космической свадьбы не может получить должность из-за жены

7 часов назад
Арабская коалиция ударит по военным целям в йеменской Ходейде

Арабская коалиция ударит по военным целям в йеменской Ходейде

8 часов назад
Медведчук прокомментировал позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера"

Медведчук прокомментировал позицию Украины по поводу "формулы Штайнмайера"

12 часов назад
Минздрав РФ опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

Минздрав РФ опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

12 часов назад
Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар

12 часов назад
10 лучших стран для выхода на пенсию

10 лучших стран для выхода на пенсию

19.09.2019 10:20
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

18.09.2019 15:40
Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

18.09.2019 14:32
Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

18.09.2019 11:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку