Даниил Медведев: рад вернуться в Россию, потому что очень устал в Америке

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Евгения Донского (7:5, 6:3) и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. После игры Даниил заявил, что очень рад вернуться в Россию, а также рассказал о том, как проводит свободное время.

"Я очень рад вернуться в Россию, потому что очень устал в Америке. Но лучше так устать, чем вернуться отдохнувшим и проигравшим. Я очень рад своим результатам, рад вернуться в Санкт-Петербург. Я, конечно, мог бы сказать, что очень устал, что у меня все болит и не приехать сюда, но я обожаю этот турнир, для меня это уже четвертый год подряд".

"Свободное время? Утром и днем интервью, пресс-конференции, были несколько встреч, помимо этого, еще нужно успевать тренироваться два раза в день. Вечером стараюсь посвятить время жене – ходим в рестораны, в Питере их очень много. Очень круто провожу здесь свободное время, но к сожалению, его не так много".

Напомним, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Медведев сыграет с Андреем Рублевым. Встреча состоится в пятницу, 20 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.