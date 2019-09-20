Владимир Путин остался доволен учениями "Центр-2019"

Владимир Путин следил за учениями "Центр-2019" на оренбургском полигоне "Донгуз" и "очень позитивно на них отреагировал", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров, в свою очередь, отметил, что Верховный главнокомандующий остался доволен, пишет агентство РИА Новости.

Вместе с российским лидером за маневрами наблюдал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, масштабные учения "Центр-2019" проходят сразу на шести полигонах и даже в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды маневров перенесены на территории стран-союзников. Помимо вооруженных сил России в тренировках участвуют военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В общей сложности, в "Центре-2019" задействованы свыше 128 тысяч солдат и офицеров, 20 тысяч боевых машин, 600 летальных аппаратов и 15 кораблей.