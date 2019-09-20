Даниил Медведев: с десяти лет смотрю все матчи сборной России по футболу

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Евгения Донского (7:5, 6:3) и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. После игры Даниил поделился впечатлениями от того, что стал четвертой ракеткой мира.

"Для меня это просто результат тяжелой работы, которую я проделал. Это приятно, потому что я выдал невероятный сезон в этом году, а рейтинг – это подтверждение результатов и уровня игры. То, что я четвертый, после трех величайших игроков в истории тенниса, это очень круто.

В жизни я стараюсь оставаться таким же, каким я был – это очень полезно. Я также, как и раньше, стараюсь играть с друзьями в фентези-лиге. Вернусь домой и буду играть в PlayStation со своим другом, то есть в этом плане я не меняюсь.

Даниил Медведев: рад вернуться в Россию, потому что очень устал в Америке

Популярность? Самое необычное и приятное было поздравление после финала US Open от многих известных людей. Начиная с десяти лет смотрю каждый матч сборной России по футболу и многие из людей, которых я видел по телевизору, пишут мне, что я красавиц и круто играл, и поздравляют меня – это очень приятно. Я всем отвечал, говорил, что я ваш фанат, что мне было очень приятно.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Медведев сыграет с Андреем Рублевым. Встреча состоится в пятницу, 20 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени