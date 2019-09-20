Опубликовано видео осмотра шхуны со стрелявшими в пограничников корейскими браконьерами

СК РФ опубликовал видео осмотра северокорейской шхуны, команда которой оказала вооруженное сопротивление досмотровой группе и была задержана.

В результате столкновения пострадали четверо пограничников, один из которых получил огнестрельное ранение. Врачи прооперировали пострадавших, угрозы их жизни нет.

Инцидент произошел в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ, в тот день были задержаны более 160 северокорейских браконьеров.

И.о. следственного управления на транспорте СК России Нонна Власова сообщила, что браконьеры доставлены под конвоем в порт Находка, и будут находиться на своих кораблях под охраной.

При сопротивлении пострадали шесть иностранцев. Им оказывается необходимая медицинская помощь, однако, по словам начальника дознания Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимира Краснова, один из браконьеров скончался.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, к которым привлечен генеральный консул КНДР.