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20 сентября 201914:15 Илья Казаков

Обожаю Питер: Даниил Медведев рассказал, как проводит вечера

Обожаю Питер: Даниил Медведев рассказал, как проводит вечера

Даниил Медведев отлично стартовал на турнире в Санкт-Петербурге. Хватил ли у него времени и сил, чтобы сыграть зимой за сборную России?

В первом же матче после финала US Open Даниил Медведев переиграл Евгения Донского — 7:5, 6:3. Это был матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом 1 миллион 180 тысяч евро.

Очевидно, что у Медведева сейчас лучший период в карьере. Позади идеальное лето — четыре финала на четырех турнирах, победа на "Мастерсе" в Цинциннати. Четвертое место в рейтинге, великолепная игра и яркое остроумие — все это сделало Даниила одним из самых популярных спортсменов страны.


Естественно, что в Санкт-Петербурге за ним постоянно следует толпа персональных болельщиков. Пожалуй, даже герой ЧМ-2018 по футбол Артем Дзюба уступил Медведеву в популярности в городе на Неве.

- Поздравления после финала в US Open от многих русских известных людей, будь то спортсмены или телезвезды — все это очень приятно! Не буду называть все имена, но поздравлений было много, и я всем отвечал.

Главная новость четверга — сборная России выступит на Кубке Дэвиса в этом году в лучшем составе. Финальный турнир Кубка с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

В сборную России войдут Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (в 2002 и 2006 годах), и нынешнее поколение мечтает повторить успех своих предшественников. Хотя не факт, что это сделать будет легко.

Хачанов, например, переживает сейчас не лучшие времена. Карен в четверг уступил в матче второго круга малоизвестному португальцу Жоао Соузе.

Но успешно играть, не будучи фаворитом, можно. Даже если публика болеет на трибунах против тебя. Медведеву, например, это хорошо известно после US Open 2019. Ну а перед своим зрителем всегда играть проще.

- Я был очень рад своим результатам в Америке, но очень рад тоже вернуться в Европу, в обычную и привычную обстановку, особенно рад вернуться в Россию, в Санкт-Петербург. Я бы мог сказать, что я очень устал, у меня все болит, и не приехать сюда, но я обожаю этот турнир, стараюсь его всегда играть. И это уже четвертый год подряд. Только хорошие впечатления, поэтому очень рад быть в России и в Санкт-Петербурге.

Сегодня Медведева, как и теннисную публику, ждет очень любопытный четвертьфинал. На пути у Даниила встал его близкий друг Андрей Рублев. Любопытная интрига, хотя на Медведева сейчас публика готова ходить вне зависимости от того, кто будет его соперником.

Только теннисом в Санкт-Петербурге жизнь Медведева не ограничивается. Перед самым стартом турнира он подписал партнерское соглашение с российским представительством крупного автоконцерна. Для Даниила это второй контракт за три недели. Во время US Open было объявлено о соглашении с одним из часовых брендов. Были в его программе и другие мероприятия, подготовленные организаторами. На вечеринке игроков Даниил получил из рук генерального директора St. Petersburg Open и своего однофамильца Александра Медведева приз в номинации "Русская сенсация". А еще в компании друзей по сборной России Карена Хачанова и Андрея Рублева, а также хорвата Борны Чорича побывал на стоящей по соседству с кортами "Газпром Арене".

"Времени очень мало, в основном вечером, потому что утром и днем — интервью, пресс-конференции, было несколько встреч. И, естественно, во всем этом надо успевать тренироваться. Обычно стараешься две тренировки в день сделать, иногда еще физическая подготовка, поэтому время остается только вечером, и посвящаю его, в основном, жене — ходим в рестораны, в Питере их очень много. Красиво, с видом на реку…Честное слово, обожаю Питер", — признается Медведев.

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