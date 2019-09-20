"Моя свадьба - мои правила": молодожены перекрыли мост в Орле

Свадебный кортеж из двух Mercedes-Benz Gelandewagen и нескольких легковых автомобилей перекрыл движение по Тургеневскому мосту в Орле ради фотосессии новобрачных.

В соцсетях после публикации 20 сентября видео с радующимися жизни молодоженами и негодующими в пробке водителями посыпались десятки гневных комментариев, а попробовавший разрядить обстановку жених лишь усугубил положение своими высказываниями — оскорбления потекли рекой.

"Движение перекрыл на две минуты, не более, так что не орите. День был просто космос", — с такими словами он обратился к недовольным горожанам, которые пеняли ему на то, что из-за свадебных фотографий вынуждены были простаивать в пробке.

Менять тональность дискуссии жених не собирался: последовали фразы "Моя свадьба — мои правила" и "Захотел — перекрыл, ещё есть вопросы?", после которых к нему действительно возникло много вопросов. При этом пользователи пообещали привлечь к рассмотрению ситуации дорожных полицейских.