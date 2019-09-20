ФНЛ. "Енисей" довел безвыигрышную серию до 13 матчей, проиграв "СКА-Хабаровску"

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" на поле домашнего стадиона имени Владимира Ленина обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Илья Кузьмичев и Владислав Брагин, забившие мячи на 36-й и 81-й минутах соответственно.

"СКА-Хабаровск" одержал четвертую победу в последних пяти встречах и с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Енисей", доведший безвыигрышную серию до 13 матчей, расположился на 20-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре ФНЛ хабаровчане 29 сентября в Волгограде сыграют с "Ротором", а красноярцы в тот же день примут саранскую "Мордовию".